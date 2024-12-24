Имя в угоду бабушке и нервный тик от «тени славы»: как выглядит и чем живёт младшая дочь Кристины Орбакайте

У Кристины Орбакайте есть трое детей. Старший сын Никита Пресняков, родившийся в союзе с известным музыкантом, второй сын — Дени Байсаров от брака с чеченским бизнесменом и единственная дочь Клавдия Земцова, появившаяся на свет в Америке от влиятельного владельца стоматологических клиник.