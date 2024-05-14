Воспитанников студии ждут занятия хореографией, участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Музыкальный театр Карелии объявляет набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки Карелии и России Натальи Васильевны Гальциной.
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