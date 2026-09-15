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Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

170 метров вдоль воды, четыре спуска, подсветка и никаких светофоров. Раньше чтобы попасть с Болотной набережной к кинотеатру "Ударник" и ГЭС, приходилось делать крюк.

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