Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

170 метров вдоль воды, четыре спуска, подсветка и никаких светофоров. Раньше чтобы попасть с Болотной набережной к кинотеатру "Ударник" и ГЭС, приходилось делать крюк.
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