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Тюркские разведки обсуждали безопасность «Турецкого потока» и коридор Трампа

Тюркские разведки обсуждали безопасность «Турецкого потока» и коридор Трампа В курортной зоне Бурабай в Казахстане состоялось заседание Конференции разведывательных служ.

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