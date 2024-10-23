По материалам транспортной полиции ХМАО-Югры будут судить браконьеров, которые незаконно выловили краснокнижных осетров и стерлядей на 6.2 млн рублей

27 июня 2024 года в ходе рейдовых мероприятий на протоке Мега реки Обь, в 5 километрах от города Мегион (ХМАО-Югра), сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте остановили моторную лодку, которой управлял 53-летний местный житель.