Почему у ВСУ перестал работать Starlink: натовцы говорят о передовой технике русских

Боевики обычно применяют Starlink для связи, сбора разведданных и проведения атак с помощью БПЛА. Проблемы с работой начались незадолго до того, как российские войска начали операцию в Харьковской области, уточняет газета.
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