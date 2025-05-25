ВСУ пытались поразить на Курщине вертолет с Путиным на борту

Вертолет, на борту которого находился президент РФ Владимир Путин, оказался в зоне (центре) массированного нападения ударных беспилотников ВСУ, когда глава российского государства недавно посещал Курскую область с визитом.
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