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Телеканал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* из‑за клипа Лазарева

Телеканал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* из‑за клипа Лазарева

РИАМО - 2 дек. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тыс. рублей телекомпанию «Аива» за пропаганду ЛГБТ* после показа клипа популярного российского исполнителя Сергея Лазарева на композицию «Так красиво», сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

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Иванов
Надоели эти пидарасы везде!
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