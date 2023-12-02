Телеканал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* из‑за клипа Лазарева

РИАМО - 2 дек. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тыс. рублей телекомпанию «Аива» за пропаганду ЛГБТ* после показа клипа популярного российского исполнителя Сергея Лазарева на композицию «Так красиво», сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
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