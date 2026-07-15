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Четверо подростков заблудились в горах Алматы

Четверо подростков заблудились в горах Алматы

Ночью спасатели нашли четверых подростков, заблудившихся в горах Алматы. Поисковая операция проходила в ущелье Проходное (Алмарасан) после того, как подростки перестали выходить на связь, сообщили в МЧС РК.

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