Четверо подростков заблудились в горах Алматы

Ночью спасатели нашли четверых подростков, заблудившихся в горах Алматы. Поисковая операция проходила в ущелье Проходное (Алмарасан) после того, как подростки перестали выходить на связь, сообщили в МЧС РК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии