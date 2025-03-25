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Делегация РФ вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Делегация РФ вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Российская делегация направляется из Эр-Рияда в Россию после проведения переговоров с США.По информации, предоставленной сенатором Владимиром Джабаровым, ожидается, что делегация прибудет в Россию вечером во вторник.

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