Делегация РФ вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Российская делегация направляется из Эр-Рияда в Россию после проведения переговоров с США.По информации, предоставленной сенатором Владимиром Джабаровым, ожидается, что делегация прибудет в Россию вечером во вторник.
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