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Москва может сделать субботние парковки бесплатными летом—предложение Госдумы

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Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать субботние парковки в Москве бесплатными на летний период.

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