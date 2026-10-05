Силуанов сообщил: доходы россиян вырастут на 1,4% в 2027 году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2027 году реальные доходы россиян увеличатся на 1,4%. По данным Минэкономразвития, средняя зарплата в России в 2026 году достигнет 112,3 тысячи рублей, превысив показатель 2025 года на более чем 10%.
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