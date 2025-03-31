Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Владимир Алтайцев
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮"Пытается вернуть...
  • Grandad
    Пугачева не Бернес и без голоса никому не интересна."Пытается вернуть...
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    Ну хватит все время пытаться напоминать о ней. Вы деньги за пиар с неё берите, но не пишите. Тошнит уже от этого труп..."Пытается вернуть...

Юлианна Караулова возмутилась дерзким поведением Анны Седоковой: видео

Юлианна Караулова возмутилась дерзким поведением Анны Седоковой: видео

Имена Юлианны Карауловой и Анны Седоковой редко встретишь в одном заголовке. Певицы изредка делили сцену, могли быть замечены на одном и том же мероприятии, но на этом, кажется, их взаимодействие заканчивалось.

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