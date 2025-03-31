Юлианна Караулова возмутилась дерзким поведением Анны Седоковой: видео

Имена Юлианны Карауловой и Анны Седоковой редко встретишь в одном заголовке. Певицы изредка делили сцену, могли быть замечены на одном и том же мероприятии, но на этом, кажется, их взаимодействие заканчивалось.
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