Юрист Рагулина: за обман с ИИ при возврате товара может грозить до пяти лет

Доцент кафедры уголовного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина рассказала, что за использование созданных нейросетью изображений несуществующих дефектов товара ради возврата денег может грозить до пяти лет лишения свободы.
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