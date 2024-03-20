Правкомиссия одобрила отмену клеймения ювелирных изделий при экспорте

С сентября 2024 года в России отменят клеймение ювелирных изделий при экспорте за пределы ЕАЭС. При этом обязательным условием станет нанесение двухмерного штрихкода на украшения, следует из проекта постановления Минфина.
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