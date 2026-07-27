NQ Range Trap: 39-Retest Ceiling in Play, Stacked Liquidity E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! ProjectSyndicate ▪️ NQ H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ the Nasdaq trades near 28,735 in the belly of its range, with clear supply overhead and clear demand beneath.
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