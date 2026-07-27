TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

NQ Range Trap: 39-Retest Ceiling in Play, Stacked Liquidity

NQ Range Trap: 39-Retest Ceiling in Play, Stacked Liquidity

NQ Range Trap: 39-Retest Ceiling in Play, Stacked Liquidity E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! ProjectSyndicate ▪️ NQ H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ the Nasdaq trades near 28,735 in the belly of its range, with clear supply overhead and clear demand beneath.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии