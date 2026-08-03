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Царьград

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Энергетическая система Кубы отключилась 2 августа в 22:43

Энергетическая система Кубы отключилась 2 августа в 22:43

2 августа Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключилась. Проблемы с SEN уже наблюдались 1 августа и трижды в июле.

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Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Да жили они на деньги сссэр,даже частушка такая,была в застой...,,ладушки ладушки,Куба ест оладушки,а мы чёрный хлеб едим,во всю жопочку пердим
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1 м.
Вадим Лебедев
Куба канечно молодцы!  Столько десятилетий противостоять США!  Один Филель только - чего стоит, его всё это время США пытались его убрать.  Но всё таки... это не наша зона, это как у нас сейчас прибалты, прямо у границы и всячески против нас.
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1 м.