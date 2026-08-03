Энергетическая система Кубы отключилась 2 августа в 22:43

Вадим Лебедев

Куба канечно молодцы! Столько десятилетий противостоять США! Один Филель только - чего стоит, его всё это время США пытались его убрать. Но всё таки... это не наша зона, это как у нас сейчас прибалты, прямо у границы и всячески против нас.