2 августа Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключилась. Проблемы с SEN уже наблюдались 1 августа и трижды в июле.
Энергетическая система Кубы отключилась 2 августа в 22:43
Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Да жили они на деньги сссэр,даже частушка такая,была в застой...,,ладушки ладушки,Куба ест оладушки,а мы чёрный хлеб едим,во всю жопочку пердим
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Вадим Лебедев
Куба канечно молодцы! Столько десятилетий противостоять США! Один Филель только - чего стоит, его всё это время США пытались его убрать. Но всё таки... это не наша зона, это как у нас сейчас прибалты, прямо у границы и всячески против нас.
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