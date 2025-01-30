Эксперт назвал возможные причины столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

REUTERS/Carlos Barria Столкновение самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в районе вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, в результате которого пассажирское судно упало в реку, могло произойти из-за нарушения правил движения в воздухе и оплошности диспетчеров.