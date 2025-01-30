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Эксперт назвал возможные причины столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

Эксперт назвал возможные причины столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

REUTERS/Carlos Barria Столкновение самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в районе вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, в результате которого пассажирское судно упало в реку, могло произойти из-за нарушения правил движения в воздухе и оплошности диспетчеров.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
Армейский вертолёт и гражданский самолёт это нонсенс! У военной структуры свои диспетчера!
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20 час.
EV
Evgeni Velesik
Может там был Байден в вертолёте?
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20 час.
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