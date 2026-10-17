Порой случайность оказывается куда эффектнее любого дизайнерского решения. Две кошки, сливающиеся в знак инь и ян, поленница, уложенная с точностью чертежа, и банан, который наконец-то идеально вошел в контейнер после четырех лет мучений.
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