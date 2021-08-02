Майкл Овергрин и все, все, все!: Последний шанс Зеленского? 2 августа 2021

- Похоже шансов на политическое долголетие у Зеленского остается всё меньше. То что возможно Президент Украины, предпримет в ближайшее время, может поразить многих и вызвать политические волнения в странах восточной Европы - Ответы на вопросы.
- Похоже шансов на политическое долголетие у Зеленского остается всё меньше. То что возможно Президент Украины, предпримет в ближайшее время, может поразить многих и вызвать политические волнения в странах восточной Европы - Ответы на вопросы.
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