Гадать о том, каким получился Lynk&Co 900L, больше не нужно – по крайней мере, в общих чертах. Свежий каталог Минпрома КНР пополнился сертификатами на обновленную модель с приставкой L, и именно официальные бумаги раскрыли то, что до этого старательно скрывали закамуфлированные прототипы: размеры, часть технической начинки и фотографии.
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