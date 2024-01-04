Фаршированный перец в духовке за 30 минут вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Любимое многими блюдо — фаршированный перец, можно приготовить в духовке всего за 30 минут. Сочные и аппетитные плоды сладкого перца, наполненные нежной мясной начинкой, с ароматами итальянских трав, отказаться от такого блюда невозможно.
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