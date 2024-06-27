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Крушение поезда в Коми: На место ЧП прибыл поезд-дублёр, пострадавших вывозят в больницы

Крушение поезда в Коми: На место ЧП прибыл поезд-дублёр, пострадавших вывозят в больницы

Глава Республики Коми рассказал последние новости с места железнодорожной аварии.Выяснились последние новости из Республики Коми, где накануне сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск.

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