Шутки об Америке, винирах и мужской анатомии в новом концерте Орлова очень смешные, но их то и дело прерывают вставки из гримёрки: о Владивостоке, отдыхе в Таиланде и о том, что в Азии он собрал больше зрителей, чем Павел Воля.
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