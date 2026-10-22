Шутки об Америке, винирах и мужской анатомии в новом концерте Орлова очень смешные, но их то и дело прерывают вставки из гримёрки: о Владивостоке, отдыхе в Таиланде и о том, что в Азии он собрал больше зрителей, чем Павел Воля.