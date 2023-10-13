Зинедин Зидан — новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звёздах мирового футбола. На YouTube-канале «Суперлига» вышел восьмой выпуск программы «Улица Гусева», в которой известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о непревзойденном французском футболисте и тренере Зинедине Зидане.
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