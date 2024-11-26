Когда будут 4 самых опасных дня в декабре и как к ним подготовиться Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 года — месяц, который несет не только праздничное настроение, но и несколько астрологических событий, которые могут повлиять на наш внутренний баланс и обострить жизненные ситуации.