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Когда будут 4 самых опасных дня в декабре и как к ним подготовиться

Когда будут 4 самых опасных дня в декабре и как к ним подготовиться

Когда будут 4 самых опасных дня в декабре и как к ним подготовиться Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 года — месяц, который несет не только праздничное настроение, но и несколько астрологических событий, которые могут повлиять на наш внутренний баланс и обострить жизненные ситуации.

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