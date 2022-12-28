В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян на пресс-конференции в среду, 28 декабря, заявил, что Нагорно-карабахская проблема жизненно важна для России и российскому руководству нельзя отмахиваться от нее, – сообщают СМИ.