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В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян на пресс-конференции в среду, 28 декабря, заявил, что Нагорно-карабахская проблема жизненно важна для России и российскому руководству нельзя отмахиваться от нее, – сообщают СМИ.

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