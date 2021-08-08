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  • Вячеслав Шальнов
    Это статья направлена в государственную думу РФ, в МИД РФ, в Совет Федерации, президенту наконец или только "здесь" о...РУСОФОБИЯ НА ПОСТ...
  • Андрей Смирнов
    Да,и делиться статьей ,которая так себе,зачем?))Беспамятным манку...
  • Андрей Смирнов
    АДДДД ,неужели ума и внимательности не хватает-это не Андрюшеньки статья..)) А насчет "Статейка так себе,..) Напиши ...Беспамятным манку...

Либо сегодняшняя элита, либо Россия

Либо сегодняшняя элита, либо Россия

Поговорим о современной российской элите и её идеологии (точнее об идеологиях, меняемых ей как перчатки).

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Горыныч
Сейчас элиты нет. Одни воры.
Галина Чужая
Какая на фиг сейчас элита??? Элита - это всё самое лучшее и качественное. А эти, которые себя элитой называют, только деньги на уме, а вот лучших качеств у них нет. Они же только о своей мошне думают, а на остальное им наплевать.
Наталья Ефимова (Вишнёва)
В нашей стране нет элиты, а есть гиены государства РОССИЙСКОГО, которые ни когда не нажрутся и всегда будут рвать мою страну. И вывод здесь только один либо они угробят страну, ну либо страна похоронит их, и они об этом знают, поэтому и бьются не на жизнь!!!
Ваша Светлость
"Элита":)))) Ворьё, извращенцы и малограмотное быдло вдруг самоназначились "элитой"! А во главе ..., нет, не в белом венчике из роз..., а в белых рубашечках и часах, новеньких туфлях и отлично сшитом костюме лучший друг ротенбергов-михельсонов и прочих авенов... А вы голосуйте за него и да пребудут с вами ЕР и чюйбас!
Вадим Белов
Во-первых, мне понравилось что автор пишет свою статью в сослагательном наклонении со слов "если", а не в утвердительной форме, как некоторые. Во-вторых, я не думаю, что для Путина " государство по-настоящему важно" и "является идеологией и высшей ценностью". В-третьих, даже если Путин вдруг решится на кадровую чистку элит (а в неё входит добрая половина иностранных граждан), как об этом мечтает автор, неизбежно опять начнётся гражданская война, как это было в 90х.
Ваша Светлость
А в 90-х была "гражданская война"? Что вы несёте!?
Вадим Белов
Уважаемый Ваша Светлость! Несут куры яйца в курятнике. Видимо вы из их среды, раз пользуетесь такими выражениями. Мне неприятно далее с вами общаться на таком сленге.
Ваша Светлость
Тебе, козлу чесоточному, указали на твой же косяк, а ты, вместо признания ошибки, хвост распушил?:))) Иди-ка ты нах и не возвращайся.

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