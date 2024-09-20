Команда Pantheon: Rise of the Fallen рассказала о своих планах на ранний доступ Уже давно...

Команда Pantheon: Rise of the Fallen рассказала о своих планах на ранний доступУже давно известно, что Pantheon: Rise of the Fallen появится в раннем доступе в декабре этого года, но Visionary Realms сообщила новую информацию о том, как именно будет выглядеть запуск игрыЧитать дальше → источник.
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