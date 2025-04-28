Портрет Усика в Донецке и подкупленные чиновники Донбасса: "Киев даёт миллиарды на работу с людьми ДНР" – эксперт

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Комментарии
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Амара Карпова
ПОЗОР🤮за это парни гибнут на фронте😱🤬до сих пор не закрыли эту гадюшню?🤮💩ждунов депортировать💯
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22 час.
Константин Самарин
Уголь Донбасса идет на Украину? Так это уже не местные чиновники, это уже с Кремля спрос должен быть, ибо там засели коллаборанты.
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Не ужели это правда не правительство а раздолбаи извините других слов не нашла
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11 час.
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