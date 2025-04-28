Портрет Усика в Донецке и подкупленные чиновники Донбасса: "Киев даёт миллиарды на работу с людьми ДНР" – эксперт

Амара Карпова ПОЗОР🤮за это парни гибнут на фронте😱🤬до сих пор не закрыли эту гадюшню?🤮💩ждунов депортировать💯

Константин Самарин Уголь Донбасса идет на Украину? Так это уже не местные чиновники, это уже с Кремля спрос должен быть, ибо там засели коллаборанты.