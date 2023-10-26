Худо дело: молодые россияне страдают от сомнительных БАДов

В Подмосковье подросток принял так называемый сжигатель жира и едва не умер. Это не первый такой случай в среде молодых спортсменов, склонных пытаться достичь лучших результатов при помощи сомнительных препаратов и биодобавок.
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