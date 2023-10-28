Business Insider: Маск хочет превратить X в сайт знакомств

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск хочет превратить соцсеть X (бывший Twitter) в "полноценный сайт для знакомств" и цифровой банк, об этом 28 октября пишет издание со ссылкой на участников корпоративного собрания, организованного бизнесменом.