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Business Insider: Маск хочет превратить X в сайт знакомств

Business Insider: Маск хочет превратить X в сайт знакомств

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск хочет превратить соцсеть X (бывший Twitter) в "полноценный сайт для знакомств" и цифровой банк, об этом 28 октября пишет издание со ссылкой на участников корпоративного собрания, организованного бизнесменом.

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