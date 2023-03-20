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Перечислены смертельно опасные для сердца полезные привычки

Перечислены смертельно опасные для сердца полезные привычки

Нередко привычки, которые многим кажутся полезными, пагубным образом сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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