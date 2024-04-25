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Педро о матче с «Динамо»: «Нужно выходить на каждую игру как на финал. Должны выиграть во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого»

Вчера «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура Мир РПЛ. Петербуржцы, набравшие 50 очков, продолжают лидировать в чемпионате, однако отрыв от «Краснодара», располагающегося на втором месте, сократился до одного очка.

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