НГС - Красноярск

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей ххххххххх
    Началась усиленная разведка ,под любым гуманным предлогом им необходимо находиться на месте интересующего объекта с ц...Летевший из Япони...
  • Лариса Грищенко (Калашникова)
    до непосредственного исполнителя доходят те суммы, на которые только и покупать самое дешевое. это - раз. второе - об...Опубликовано виде...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Хоть в дом бензин привезут, еще бы керосин для керосинки.В Красноярске поя...

Пилоты показали, как выглядит Красноярск из их кабины

Пилоты показали, как выглядит Красноярск из их кабины

В аэропорту Красноярска каждый день садятся и взлетают десятки самолетов. А как выглядит наш город из кабины пилота? Мы собрали для вас пять видео, на которых вы сможете насладиться видами города с ракурса, который доступен далеко не каждому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх