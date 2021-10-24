Пилоты показали, как выглядит Красноярск из их кабины

В аэропорту Красноярска каждый день садятся и взлетают десятки самолетов. А как выглядит наш город из кабины пилота? Мы собрали для вас пять видео, на которых вы сможете насладиться видами города с ракурса, который доступен далеко не каждому.
В аэропорту Красноярска каждый день садятся и взлетают десятки самолетов. А как выглядит наш город из кабины пилота? Мы собрали для вас пять видео, на которых вы сможете насладиться видами города с ракурса, который доступен далеко не каждому.
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