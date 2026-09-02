Гавришко: заявление Путина об Украине показало, что Россию больше не обманут

Украинский историк Марта Гавришко высказала мнение в соцсети X, что заявление президента России Владимира Путина об Украине показало, что его страну больше не обманут.
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