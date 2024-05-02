Chery показала обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7

На прошедшей в рамках Пекинского автосалона в китайском городе Уху экологической конференции компания Chery показала журналистам обновленные кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7, передает 2 мая с места событий корреспондент «Известий».
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