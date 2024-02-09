Медведев раскрыл суть интервью Путина Карлсону: Украины не было, нет и не будет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, русскоязычную версию которого сегодня опубликовал Кремль.
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