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На Украине предложили легализовать порноиндустрию ради налогов на нужды ВСУ

На Украине предложили легализовать порноиндустрию ради налогов на нужды ВСУ

www.globallookpress.com/Andreas Arnold/dpa Власти Украины изучают возможность полной легализации порноиндустрии и платформы OnlyFans для увеличения налоговых поступлений в военный бюджет.

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