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Вверх или вниз? Что будет с ключевой ставкой на новом заседании Центробанка

Вверх или вниз? Что будет с ключевой ставкой на новом заседании Центробанка

11 сентября 2026 года состоится следующее заседание Банка России по ключевой ставке. Сейчас "ключ" составляет 14%.

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