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С $1000 и собакой вокруг света: как россиянка проехала 80 стран за 6 лет

С $1000 и собакой вокруг света: как россиянка проехала 80 стран за 6 лет

Оставить обустроенную жизнь в столице, забрать по объявлению беспородного щенка, купить подержанную автомобильную классику и отправиться вокруг земного шара — на подобный шаг решаются единицы.

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