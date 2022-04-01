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Береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота на острове Матуа уничтожил «вражеский» корабль в ходе учения

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота на острове Матуа уничтожил «вражеский» корабль в ходе учения

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Морская цель на учении была сымитирована электронным способом.

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