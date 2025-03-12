Почему звезды кружатся, а Полярная звезда стоит на месте

Ночное небо всегда завораживало людей. Стоит в ясную ночь поднять голову вверх, перед глазами открывается удивительная картина: тысячи звезд, мерцающих в темноте, словно кто-то рассыпал бриллианты по черному бархату.
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