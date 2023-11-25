Экс-фигуристка Бутырская заявила, что Валиева прибавила в весе

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве и объяснила, почему результаты спортсменки могут быть ниже ожидаемых.
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