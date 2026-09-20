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Суперкубок Единой Лиги ВТБ впервые в истории выиграла иностранная команда. Российские клубы утешились тем, что сразились с участником Евролиги

Суперкубок Единой Лиги ВТБ впервые в истории выиграла иностранная команда. Российские клубы утешились тем, что сразились с участником Евролиги

Суперкубок Единой лиги ВТБ выиграл стамбульский клуб «Анадолу Эфес», обыграв в финале краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 88:82.

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