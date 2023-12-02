Жители ЯНАО заработали на нарушителях ПДД в 2023 году около 50 тысяч рублей

В 2023 году жители ЯНАО сообщили полиции о десяти нетрезвых водителях и двух лихачах. В ГИБДД отмечают, что за достоверное сообщение о нарушителе Правил дорожного движения полагается неплохое вознаграждение (4 тысячи рублей).
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