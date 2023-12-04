Daily Star: Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду грозит обвинение от Футбольной ассоциации Англии (FA) после того, как он раскритиковал судью Саймона Хупера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
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