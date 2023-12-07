Памфилова: выборы президента РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере

Выборы президента Российской Федерации пройдут в токсичной геополитической атмосфере. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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