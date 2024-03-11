Пискарев: Призывы об отказе от поездок в РФ могут помешать наблюдению на выборах

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации считает, что призывы, поступающие со стороны государств НАТО об отказе от поездок в Россию, являются попыткой создания помех для международного наблюдения в рамках предстоящих президентских выборов.