Юбилей авиазавода отмечают в Иркутске

24 августа Иркутск отмечает юбилей авиационного завода. В микрорайоне Второй Иркутск, где расположено предприятие, с утра проходят праздничные мероприятия, основной площадкой для которых стал парк Комсомольский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии